Guter Start für die Filmversion von Five Nights at Freddy's

Guter Start für die Filmversion von Five Nights at Freddy's

Werbung

Verfilmungen zu bekannten Computerspielen sind schon seit einigen Jahren ein Phänomen. Dabei entstehen teils wirklich gute Filme, aber auch Werke, die man gerne vergessen möchte. Auf einen Erfolg hofft nun auch die Verfilmung der Horror-Reihe Five Nights at Freddy's, die am 27. Oktober 2023 auf der Leinwand gestartet ist.

Zumindest ein guter Start ist der Filmadaption schon einmal gelungen. Auf dem amerikanischen Markt konnte man bei der Vorpremiere bereits mehr als 7 Millionen US-Dollar einnehmen. Am Eröffnungswochenende wurden dann schließlich überraschende 78 Millionen US-Dollar eingenommen. Prognostiziert waren im Vorfeld 50 Millionen US-Dollar.

Ein Blick auf die Kritiken zeigt gespaltene Meinungen zu dem Film. Bei den Kritikern auf Metacritic liegt FNAF bei einem Metascore von 33. Im krassen Gegenteil dazu steht der Userscore mit 8,1.

Inhaltlich orientiert sich der Film nahe an den Spielen, die seit 2014 erscheinen. Da der eigentliche Plot gerade bei den ersten Teilen überschaubar ist, werden im Film natürlich zusätzliche Elemente in die Geschichte eingebaut. Der Film handelt von Mike, gespielt von Josh Hutcherson, der sich um seine 10-jährige Schwester Abby kümmert und von dem ungeklärten Verschwinden seines jüngeren Bruders vor mehr als einem Jahrzehnt verfolgt wird. Kürzlich gefeuert und verzweifelt auf der Suche nach Arbeit, stimmt Mike zu, eine Stelle als Nachtwächter in einem verlassenen Themenrestaurant anzunehmen: Freddy Fazbear's Pizzeria. Dort muss Mike feststellen, dass nichts so ist, wie es scheint. Mit der Hilfe von Vanessa, einer örtlichen Polizistin, stellt sich Mike dem Horror, der Nachts in der Pizzeria lauert.