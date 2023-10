Werbung

NVIDIA hat eine Reihe interessanter Benchmarks veröffentlicht. Darunter sind solche zu Alan Wake 2, was am 27. Oktober erscheinen wird. Alan Wake 2 ist ein weiteres Vorzeigespiel für NVIDIA, denn neben Raytracing-Effekten wird hier auch auf DLSS 3.5 inklusive Ray Reconstruction gesetzt.

Unter anderem erläutert NVIDIA in einigen Tabellen, welche Effekte mit welchen Presets aktiv sind. Im Zusammenspiel mit den Systemanforderungen ergibt sich so ein besseres Gesamtbild dessen, was mit der eigenen Hardware so an Grafikqualität zu erwarten ist.

Raytracing-Einstellungen in Alan Wake 2 Raytracing-Preset Niedrig Mittel Hoch Pathtracing . Teilweise

(ein Bounce mit RT AO beim letzten Hit) Vollständig

(drei Bounces mit RT AO beim letzten Hit) Indirekte Beleuchtungsqualität (Pathtracing) aus Medium Hoch Direkte Beleuchtung (Raytracing)

an an an Transparenz (Raytracing) Niedrig Hoch Hoch Filterqualität NDR (direktes Licht) Niedrig Hoch Hoch NDR (indirektes Licht)

- Mittel Hoch

Je nach Raytracing-Preset kommen die Raytracing-Technologien also in unterschiedlicher Komplexität zum Einsatz. Auch der NVIDIA Real-Time Denoiser (NRD) wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen ausgeführt.

In einigen Vergleichs-Screenshots bewirbt NVIDIA die verbesserte Darstellung durch die Raytracing-Effekte:

Bildvergleich

Bildvergleich

In den drei typischen Auflösungen von 1080p, 1440p und 2160p gibt es zusammen mit DLSS 3.5 auch noch ein paar Benchmarks.

Was die Systemanforderungen bereits angedeutet haben, bestätigt NVIDIA mit den eigenen Zahlen. Wer möglichst alle Effekte aktiv haben möchte, der kommt einerseits um eine leistungsstarke Grafikkarte, aber auch die Unterstützung durch DLSS 3.5 nicht herum. Wie gut sich die Radeon-Karten schlagen, geht aus den Diagrammen von NVIDIA natürlich nicht hervor. Hier werden wir aber sicherlich eigene Benchmark-Tests machen, die allerdings nicht zum Start des Spiels zur Verfügung stehen werden.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Counter-Strike 2 im Generationenvergleich

Ebenfalls von NVIDIA veröffentlicht, wurden Leistungsdaten zu Counter-Strike 2 und hier auch im Hinblick auf den Vergleich einiger GPU-Generationen. So hat sich NVIDIA angeschaut, welches Leistungsplus von einer GeForce GTX 1080 ausgehend, bis zu GeForce RTX 4090 erreicht wurde. Ebenso gibt es einen Vergleich ausgehend von der GeForce GTX 1070 und GeForce GTX 1060.

Das Leistungsplus kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings zeigt sich einmal mehr recht deutlich, dass besonders die höherklassig angesiedelte GTX/RTX-x080-Serie einen deutlicheren Zuwachs zu verzeichnen hat, als dies für die Mittelklasse der Fall ist – bzw. die Abstände sind nicht immer gleich groß.