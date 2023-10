Werbung

Die PC-Version von Cryteks Survival-Shooter Hunt: Showdown ist mittlerweile seit 4 Jahren auf dem Markt. Obwohl der Release bereits im August 2019 lag, konnte das Spiel noch in diesem Jahr einen neuen Spielerrekord aufstellen. Im Juni loggten sich circa 45.000 Spieler gleichzeitig ins Spiel ein. Bei diesen Nutzerzahlen ist es wenig verwunderlich, dass das Spiel weiterhin von Entwickler Crytek gepflegt wird. Nun wurde die Roadmap für 2024 vorgestellt.

Die vorgestellten Neuerungen beginnen mit der Umstellung des Serversystems. Um Lags und Rubberbanding zu reduzieren, will man fortan auf dezentralisierte Server setzen. Um die Spiele-Engine aktuell zu halten wird diese auf die aktuelle CryEngine 5.11 umgestellt. Höhere Systemanforderungen sind allerdings eine Folge davon. Vor allem für Konsolenspieler hat dieser Wechsel aber noch eine weitere Konsequenz. Ab circa April werden die Old-Gen Versionen für PS4 und Xbox One eingestellt.

Auch an den Spielinhalten soll sich einiges ändern. Crytek hat eine neue Karte für Hunt angekündigt. Setting und weitere Details sind aktuell noch geheim. Das Interface wird komplett erneuert. Alle Anzeigen des alten UI sollen erneuert werden. So will man auf die Klagen der Fans über zu verschachtelte Menüs eingehen. Das Prestige-Level wird ebenfalls überarbeitet. Das Aufleveln nach erreichen des Maximallevels soll sich angenehmer anfühlen. Ziel ist es natürlich, die Langzeitmotivation zu erhöhen und Spieler für weitere Jahre an den Titel zu binden.