In wenigen Tagen ist es so weit. Am 24. Oktober 2023 erscheint Cities Skylines 2. Der zweite Teil der Städtebausimulation verspricht noch größere Städte und verbesserte Bausysteme.

Auch wenn erste Gameplay-Szenen wirklich gut aussehen und alle Neuerungen mehr als sinnvoll klingen, gibt es doch immer mehr Meldungen, die die Vorfreude der Fans schmälern. So ist der erste Teil der Reihe bekannt dafür, dass er besonders auf dem PC von den Inhalten unzähliger Mods lebt. Kürzlich verkündete Paradox dann ein Release des zweiten Teils ohne Mods. Mittlerweile hat man sich korrigiert und verspricht einen Game-Editor, der in enger Absprache mit den Fans erstellt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden soll.

Publisher Paradox gab ebenfalls bekannt, dass man keinen Preload zur Verfügung stellen wird. Diese Methode ist gerade bei großen Spielen durchaus üblich. Käufer können dann vor dem Release die Spieldateien herunterladen. So werden einerseits die Server am Tag des Release geschont, andererseits können Nutzer mit langsamer Internetverbindung auch direkt zum Start mit dem Spiel beginnen.

Das letzte Problem sprach Paradox sogar in einer direkten Warnung an potentielle Käufer an. Cities Skylines 2 wird zum Start höchstwahrscheinlich mit starken Performance-Problemen zu kämpfen haben. Erste Reviews bestätigen dieses Bild. Das Spiel ist enorm hardware-hungrig und Framerates von 20 fps auf leistungsstarken Systemen keine Seltenheit. Vermutlich sind diese Probleme auch der Grund, weshalb am 24. Oktober 2023 nur die PC-Version veröffentlicht wird. Konsolenspieler müssen sich bis 2024 gedulden. In Anbetracht der Probleme, wäre eine Verschiebung aller Versionen auch eine Alternative gewesen.