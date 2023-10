Werbung

Microsoft hat die nächste Welle von Titeln enthüllt, die demnächst in den Xbox Game Pass für die Konsolen, den PC und das Xbox Cloud Gaming aufgenommen werden. Darunter befindet sich Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Konsolen und PC) welches bereits in das Angebot aufgenommen wurde. F1 Manager 2023 (Cloud, Konsolen und PC) wird dann am 19. Oktober folgen. Etwas später am 24. Oktober stößt auch direkt zum Release-Zeitpunkt Cities: Skylines 2 (PC) hinzu.

Mit Dead Space (Cloud, PC und Xbox Series X/S) folgt am 26. Oktober auch ein hochkarätiges Remake, welches erst Anfang des Jahres erschienen ist. Zeitgleich folgen noch Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud und Konsolen) und Mineko's Night Market (Cloud, Konsolen und PC). Eine EA Sports UFC 5 Early Access Testversion wird ebenfalls am 24. Oktober zur Verfügung gestellt.

Wie immer verschwinden mit der Aufnahme neuer Titel in den Xbox Game Pass auch einige andere wieder aus dem Angebot. Im folgenden werden die Titel aufgelistet, die zum 31. Oktober den Game Pass erstmal wieder verlassen müssen:



Gunfire Reborn (Cloud, Konsolen und PC)

Kill It With Fire (Cloud, Konsolen und PC)

Persona 5 Royal (Cloud, Konsolen und PC)

The Legend of Tianding (Cloud, Konsolen und PC)

Signalis (Cloud, Konsolen und PC)

Solasta Crown of the Magister (Cloud, Konsolen und PC)

Die letzte Woche war geprägt von der erfolgreichen Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft für etwa 69 Milliarden Dollar. Bereits kurz danach äußerte sich Xbox-Chef Phil Spencer in einem Blogeintrag so: "Heute beginnen wir mit der Arbeit, um geliebte Activision-, Blizzard- und King-Franchises auf Game Pass und andere Plattformen zu bringen.". In den kommenden Monaten sollen mehr Details darüber folgen, ab wann mit welchen Spielen zu rechnen ist. Activision Blizzard sagte ebenfalls kurz vor dem Abschluss des Geschäfts, dass das Unternehmen damit rechne, seine Titel im Jahr 2024 in den Game Pass zu integrieren.