Werbung

Vor nicht einmal einem Monat erschien Payday 3, denn am 21. September 2023 wurde der Heist-Shooter für PC, Playstation und Xbox veröffentlicht. Die Veröffentlichung lief allerdings alles andere als rund. Vier Tage nach Release entschuldigte sich der CEO schließlich und gelobte Besserung.

Viele Spieler setzten ihre Hoffnungen in den angekündigten Patch, der am 5. Oktober erscheinen sollte. Stattdessen postete der Payday 3 Account auf X an diesem Tag eine Meldung, dass der geplante Patch so leider nicht lauffähig sei. Das Update wurde nun bis auf weiteres auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Community ist nicht begeistert. Der Titel steht aktuell bereits bei nur noch 39 % positiven Stimmen auf Steam. So steht die Wertung auf "größtenteils negativ". Auch der User Score auf Metacritic straft Payday 3 mit einer 2,9 ab.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Besonders betroffen von der Verschiebung des Patches sind Playstation-Spieler. Tatsächlich haben diese seit Veröffentlichung keinen Zugriff auf bezahlte Bonusinhalte. Wer also beispielsweise die Collector's Edition für rund 130 Euro erstanden hat, kann die zusätzlichen Inhalte nach wie vor nicht abrufen. Im Post gehen die Macher auch noch einmal gesondert auf dieses Problem ein. Bis der Patch schließlich erscheint, ist kein Zugriff möglich. Wann dies aber der Fall sein wird, bleibt offen.