Activision Blizzard hat über den Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Titel ab 2024 auch im Game Pass von Microsoft anbieten könnte. Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft kommt unterdessen in die finale Phase. Noch in dieser Woche soll der Konzern die Übernahme erfolgreich zu Ende bringen, zumindest pfeifen das die Spatzen von den Dächern.

Die Ankündigung ist keine Überraschung. Microsoft hat bereits klar gestellt, dass es plant, so viele Activision Blizzard-Spiele wie möglich im Xbox Game Pass und PC Game Pass anbieten zu wollen, was nicht nur auf neue Titel Anwendung finden soll, sondern auch den bisherigen Katalog von Activision Blizzard, zumindest in Teilen, einschließt.

Das dieser Prozess etwas Zeit in Anspruch nimmt dürfte dabei auf der Hand liegen. Insofern ist der Beitrag von Activision Blizzard auf X, Spiele wie Modern Warfare III oder Diablo IV nicht mehr in diesem Jahr in den Game Pass aufzunehmen, nachvollziehbar. Dennoch möchte das Unternehmen intensiv an der Integration arbeiten, sobald der Deal unter Dach und Fach ist. Konkrete Zeitpläne fehlen allerdings bisher genauso wie eine Liste über die Spiele, die in den Game Pass letztlich aufgenommen werden sollen. Modern Warfare III wird zudem auch erst am 10. November 2023 erscheinen und stellt die direkte Fortsetzung von Modern Warfare II aus dem letzten Jahr dar. Diablo 4 ist hingegen bereits seit Juni für PC, Xbox und PlayStation-Konsolen verfügbar.

Hinsichtlich der Übernahme regt sich zwar noch etwas Widerstand aus den USA, allerdings steht die FTC mittlerweile ziemlich alleine mit der Kritik dar. Die britische CMA konnte Microsoft wohl mit dem Verkauf der Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft ausreichend besänftigen. Wenn Microsoft die Übernahme erst einmal erfolgreich abgeschlossen hat, dürfte es für die FTC zudem sehr schwer werden, nochmals erfolgreich gegen diese vorzugehen.