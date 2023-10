Werbung

Vom fünften bis achten Oktober 2023 fand die Spiel in Essen statt. Die Messe zeigt jedes Jahr aufs Neue eindrucksvoll, dass sich Brettspiele immer größerer Beliebtheit erfreuen.

In diesem Jahr strömten rund 193.000 Besucher auf die Messe. Über 950 Aussteller präsentierten ihre Spiele an den Ständen. 2023 war ein Jubiläum für die Spiel. Die Messe fand bereits zum 40. Mal statt. Neben der Präsentation von Prototypen gab es an etlichen Ständen die Gelegenheit, neue Spiele auszutesten. Auf insgesamt sechs Hallen verteilt fanden sich neben klassischen Brett- und Familienspielen auch ausgefallene und innovative Spiele. In den Hallen 1 bis 3 wurde der Fokus auf Miniaturen, passende Spiele und die Bemalung der Minis gelegt.

Ein besonderer Trend der letzten Jahre lies sich auch in diesem Jahr erneut auf der Messe feststellen: Die Umsetzung von Computerspielen als Board Games. Bereits vor einigen Jahren erschien so beispielsweiße das Serious-Game This War of Mine. Einer der größten Renner auf der Spiel: The Witcher. Das Spiel war bereits am ersten Tag an beinahe allen Ständen ausverkauft. Auch Spiele-Publishe Square Enix selbst war auf der Messe vertreten, um die Umsetzung ihres Erfolgstitels Final Fantasy VII als Brettspiel vorzustellen. Der Titel erscheint im April 2024. Ein weiterer großer Name, der als physisches Spiel erhältlich ist, ist Assssin's Creed: Brotherhood of Venice. Fans des klassischen Heroes of Might and Magic III können sich Ende des Jahres auf eine Umsetzung mit unzähligen detailreichen Miniaturen freue.

Mittlerweile haben sich einige Verlage komplett auf die Produktion von Videospiel-Adaptionen verlegt. Glass Cannon Unplugged ist ein gutes Beispiel. Ihre Umsetzung von Frostpunk erschien Anfang 2023. Auf der Spiel stellte die polnische Firma neben Frostpunk auch ihre zwei aktuellen Projekte vor. Apex Legends und der Zombie-Shooter Dying Light 2 finden den Weg auf den Wohnzimmertisch.

Wer sich für Brettspiele interessiert und unter Platzproblemen leidet, konnte sich auf der Messe auch nach passendem Mobiliar umsehen. Vor Ort zeigten einige Firmen mehr oder wenig ausgefallene Tische, die speziell für Spielabende mit komplexen Board Games ausgelegt sind.