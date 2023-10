Werbung

CD Projekt hat bestätigt, dass das Studio vor hat, eine Komplettversion von Cyberpunk 2077 mit DLC zu veröffentlichen. Während einer Fragerunde mit Investoren am Donnerstag wurde das Unternehmen nach Plänen für eine Game of the Year-Edition gefragt. CD Projekts Chief Commercial Officer Michal Nowakowski fügte allerdings auf die Frage hinzu, dass bisher weder ein Name noch ein Zeitpunkt für die Edition gefunden sei.

In Bezug auf eine Special Edition sollten die Spieler laut Nowakowski nicht unbedingt erwarten, dass CD Projekt einen ähnlichen Weg wie bei The Witcher 3: Wild Hunt einschlagen werde. The Witcher 3 wurde im Mai 2015 veröffentlicht, eine Game of the Year-Edition, die das Grundspiel, die beiden Erweiterungen und weitere DLCs enthielt, folgte dann bereits im August 2016. Cyberpunk 2077 wurde im Dezember 2020 veröffentlicht. Erst letzten Monat gesellte sich mit Phantom Liberty die bisher einzige Erweiterung des Spiels hinzu.

Der Game Director von Cyberpunk 2077, Gabe Amatangelo, sagte zudem erst kürzlich, dass das Studio keine weiteren größeren Updates für den Titel plane, da es seine Aufmerksamkeit mittlerweile auf andere Projekte, einschließlich der Fortsetzung des Spiels, lenke. Das nächste Spiel im Cyberpunk-Universum, Project Orion, wird derzeit in den nordamerikanischen Studios von CD Projekt entwickelt.

In den sozialen Medien tauchten unterdessen Berichte auf, in denen behauptet wurde, dass eine Cyberpunk 2077 Ultimate Edition bereits von der europäischen Klassifizierungsbehörde PEGI eingestuft worden sei. Eine Eintrag für die Ultimate Edition, der nicht mehr auf der PEGI-Website aufzufinden ist, enthielt Berichten zufolge ein Veröffentlichungsdatum, das dem 31. Dezember 2023 entspricht.

Während der Investorenpräsentation gab CD Projekt auch die offiziellen Verkaufszahlen von Cyberpunk 2077 bekannt. Nach Angaben des Unternehmens hat das Spiel inzwischen die 25-Millionen-Grenze überschritten und sich damit deutlich schneller verkauft als The Witcher 3 nach dessen Veröffentlichung. Letzteres wurde nach Angaben von CD Projekt insgesamt über 50 Millionen Mal gekauft. Zudem habe sich Phantom Liberty in der ersten Woche der Verfügbarkeit mehr als drei Millionen Mal verkauft.