CS GO durch CS2 ersetzt

Werbung

Seit dem 27. September 2023 existiert Counter Strike: Global Offensive nicht mehr. Das klingt zwar gravierend, ist jedoch eine gute Nachricht: Stattdessen ist nun nämlich Counter Strike 2 verfügbar.

23 Jahre nach Release des ersten Counter Strike ist somit ein Teil mit der Nummer zwei erschienen. Es handelt sich dabei um ein kostenloses Upgrade für CS: GO. Generell ist Counter Strike 2 für alle über Steam kostenlos abrufbar. Wer möchte, kann außerdem das Prime-Status-Upgrade kaufen. Dieses ist für 14,29 Euro erhältlich. Wer auch das klassische Counter Strike und alle anderen Valve-Titel erstehen will, kann diese in der kompletten Valve-Edition für 62,48 Euro kaufen. Für die Installation von Counter Strike 2 werden 33,6 GB Speicher fällig.

Die Änderungen, die das Upgrade auf CS 2 bringt, lassen sich so zusammenfassen:

Neue Engine: Source 2

Neuer Ranked-Modus namens Premier

Die Maps wurden teilweise überarbeitet und teilweise von Grund auf neu entwickelt.

Valve gibt an, die Server-Struktur komplett überarbeitet zu haben, damit Movement und Schießen unabhängig von der Tickrate funktionieren.

Die Smoke Grenades von CS2 sind wesentlich dynamischer und die Rauchwolken reagieren auf die Umwelt und Spieler

Neues Loadout-System: Vor einem Match könnt ihr 15 Waffen aus drei Kategorien wählen, die ihr in das Match mitnehmt.

Das Auswahl-Rad für die Waffen wurde auch ersetzt

Wasseroberflächen wurden neugestaltet, um realistischer zu wirken