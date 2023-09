Werbung

Riots League of Legends erfreut sich seit seinem Release 2009 großer Beliebtheit. Erst kürzlich gaben die Macher bekannt, mit einem neuen System gegen toxisches Verhalten vorgehen zu wollen.

Das Hauptmerkmal des Spiels ist, dass es eigentlich kostenlos ist. User können sich kosmetische Gegenstände gegen echtes Geld kaufen. Zu den käuflichen Skins lieferte Riot in den letzten Jahren auch immer wieder andere Inhalte, die zusätzlich gekauft werden konnten. Ein Beispiel ist das System der Battle-Passes, die unter anderem auch in Diablo zum Einsatz kommen. Zur Feier der Diesjährigen League of Legends Meisterschaft Worlds 2023 hat sich Riot etwas besonderes überlegt: Es wird zwei Collector's Editions geben. Unter dem Namen WM Unlocked: The Grind, The Glory erscheinen eine rein digitale Version für 65 Euro und eine Version mit zusätzlichen physischen Goodies für 125 Euro.

Die digitale Version bietet dabei folgendes:

WM-Skin und exklusives Chroma

WM-Event Pass

Renekton Champion-Splitter

Emotes und ein Symbol

Die physische Version enthält zusätzlich:

Ein exklusives Tibbers-Kuscheltier

Eine exklusive Teemo-Figur

Eine exklusive Mütze

Eine exklusive Anstecknadel

Vor allem die digitale Version wird von Fans heftig für ihren Preis kritisiert. Zu wenig Inhalt für zu viel Geld, so der Vorwurf. Zusätzlich werden die Editionen durch die Limitierung künstlich verknappt, was den Kaufanreiz erhöhen soll. Die diesjährigen Worlds finden in Südkorea statt. Hauptaustragungsorte sind Seoul und Busan. Der Startschuss fällt am 10. Oktober 2023. Das Finale im Gocheok Sky Dome in Seoul findet vor 17.000 Live-Zuschauern statt.