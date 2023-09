Werbung

Heute hat Microsoft sein neues Angebot Xbox Game Pass Core gestartet, welches in die Fußstapfen von Xbox Live Gold treten wird und, zumindest für den Moment, dasselbe kostet. Das neue Abonnenten bietet im Kern dasselbe wie zuvor, also Zugang zu Xbox Multiplayer-Spielen, kombiniert dies aber mit einer kleinen Auswahl an Game Pass Titeln. Diese sollen den Nutzer das Game Pass-Abo schmackhaft machen.

Nun hat Microsoft hat die vollständige Liste der Titel enthüllt, die zum Start von Xbox Game Pass Core in dieser Woche erhältlich sind. Noch bei der ersten Ankündigung von Xbox Game Pass Core im Juli sagte Microsoft, dass es mit mehr als 25 Spielen starten würde. Diese Zahl wurde inzwischen seitens des Konzerns angehoben und die endgültige Liste für den ersten Tag umfasst 36 Titel. Laut Microsoft soll die Xbox Game Pass Core-Bibliothek regelmäßig zwei bis dreimal pro Jahr aktualisiert werden.

In einem Beitrag auf dem offiziellen Xbox Wire-Blog heißt es, dass sich der Preis mit der Transformation von Xbox Live Gold zu Xbox Game Pass Core nicht ändern werde. Zudem sei keine weitere Aktion seitens der Nutzer erforderlich, also Anpassungen an der Mitgliedschaft oder den Zahlungsoptionen. Lediglich das Angebote "Games with Gold", welches Nutzern den Zugriff auf zwei bis vier Spiele im Monat erlaubte, fällt mit der Ausweitung gänzlich weg.

Die vollständige Liste der Spiele welche ab sofort über das neue Angebot verfügbar sind lautet wie folgt: