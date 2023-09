Werbung

Starfield dürfte eines der beliebtesten Spiele diesen Jahres werden. Unser Technik-Test zeigte aber vor allem auf, dass die Hardwarevoraussetzungen groß sind und eigentlich nur eine High-End-Karte für hohe Auflösungen und die höchsten Grafikdetails ausreicht.

Vor allem die Kontroverse um die fehlende DLSS-Unterstützung sowie der hohe Optimierungsgrad für Radeon-Hardware sorgten im Vorfeld für einige Diskussionen. Nun hat Bethesda die ersten Verbesserungen und Fixes angekündigt, die über mehrere Patches verteilt werden sollen.

Zu den wichtigsten Punkten die angegangen werden sollen gehören:

Brightness and Contrast controls

HDR Calibration Menu

FOV Slider

Nvidia DLSS Support (PC)

32:9 Ultrawide Monitor Support (PC)

Außerdem arbeite man "eng mit Nvidia, AMD und Intel an der Treiberunterstützung zusammen" und jedes Update würde "neue Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen enthalten."

Bei einem ersten Update handelt es sich um einen kleinen Hotfix, der auf die wichtigsten Probleme abzielen soll. Danach soll es in regelmäßigen Abständen Updates mit den von der Community am meisten gewünschten Funktionen geben. Oben genannte Punkte werden Bestandteil der größeren Updates sein und werden somit nicht in den kommenden Tagen erwartet.