Werbung

Für Fortnite ist das Update 26.10 erschienen. Dieses beinhaltet einen zweiten Teil der Kooperation mit My Hero Academia. Es handelt sich hierbei um den ersten großen Patch des laufenden Kapitel 4, Season 4. Unter dem Titel Letzter Coup sind in dieser Saison etliche Skins verfügbar, die an Heist-Movies erinnern und den beliebten Fortnite-Charakteren Rollen bei einem Überfall zuweisen. Auch Social Media Star Khaby Lame ist verfügbar. Mit einem späteren Update wird auch Jedi Ashoka aus der neuen Disney-Serie integriert.



Das heutige Update hat zwei große Neuerungen eingeführt. Beide stammen aus der ebenfalls laufenden Kooperation mit der Anime-Serie My Hero Academia. Mit Todorokis Eiswall Item können Spieler ihre Kontrahenten blockieren. Die Eiswand verfügt über viele Lebenspunkte und kann überall beschworen werden. Der Trick ist natürlich, sich dadurch nicht selbst einzusperren und dem Gegner auszuliefern.

Als zweites wird der Skill Dekus Smash verfügbar. Die Fähigkeit kann Gegner mit nur einem einzigen Treffer ausknocken. Egal, wo sie sich gerade befinden. Um diesen übermächtigen Skill zu erhalten, müssen die Spieler jedoch zuerst eine bestimmte Versorgungskiste auf der Map ausfindig machen und öffnen. Dekus Smash wird auch mit dem nächsten Update wieder aus dem Spiel verschwinden.