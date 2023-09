Only Up verschwindet demnächst von Steam

Der Titel beschreibt den Inhalt von Only Up bereits perfekt. In dem kleinen Indie-Spiel geht es nur darum, in einem Parkourlevel immer höher zu klettern.

Entwickelt wurde das Spiel von nur einer einzigen Person. Der Solo-Entwickler tritt bei Steam unter dem Pseudonym Midnight Games auf. Zum Release mauserte sich der kleine Titel überraschend zum Hit. Ein Peak von mehr als 11.000 gleichzeitigen Spielern und rund 280.000 Twitch-Zuschauern stellten vor rund drei Monaten den bisherigen Rekord für Only Up.

Der Entwickler Midnight Games hat nun bekannt gegeben, das Spiel nicht weiter zu unterstützen. In seinem Blog verwies er darauf, dass das aktuellste Update auch das letzte sein wird. Das Spiel habe ihm zu viel Stress beschert. Daher geht er einen wirklich drastischen Schritt: Ab sofort wird Only Up nicht mehr auf Steam verkauft. Demnächst soll auch der Eintrag des Spiels von der Plattform verschwinden. Midnight Games hofft darauf, in Zukunft seinen "Seelenfrieden und Heilung" zu finden. Für die Zukunft plant er dennoch die Entwicklung weiterer Spiele. Sein nächstes Projekt hat aktuell den Namen Kith und soll sowohl ein anderes Setting, als auch ein anderes Genre angehen.