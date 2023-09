Alone in the Dark verzögert sich bis 2024

Schon seit 1992 läuft die Alone in the Dark Reihe. Die Horror-Titel erschienen zunächst bei Infogrames, später dann bei Atari. 2018 erwarb THQ Nordic die Rechte an der Marke.

Nach der Übernahme verkündete THQ Nordic, dass man eine Neuinterpretation der Serie plane. Diese sollte als Alone in the Dark am 25. Oktober 2023 erscheinen. Inhaltlich ist hier ein Remake des allerersten Serienteils geplant. Gestern gab Publisher THQ nun bekannt, dass sich das Remake leider ins nächste Jahr verschieben wird. Der neue Release-Termin ist der 16. Januar 2024. Grund für die Verschiebung sind die vielen anderen Veröffentlichungen im Oktober. Um der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen, hat man sich für die Aufschiebung entschieden.

Das erste, 1992 erschienene Alone in the Dark basierte auf der von H.P. Lovecraft erdachten Welt rund um Cthulhu. Die Spieler konnten einen von zwei spielbaren Charakteren wählen. Als Edward Carnby oder Emily Hartwood mussten sie einen Fluchtweg aus einem alten Herrenhaus finden. Dabei galt es neben etlichen übernatürlichen Gegnern auch immer wieder Rätsel zu überwinden. Während sich Story und Ort der Handlung in den folgenden Teilen immer wieder änderten, blieben die Grundthematik und das Gameplay durchgehend beständig.

Wer sich die Neuinterpretation für Januar vorbestellen möchte, hat die Wahl zwischen der Standard-Edition und der Collector's Edition. Für die reguläre Version werden 59,99 Euro fällig. In der Collector's Edition finden sich neben dem Spiel zwei Figuren und einige weitere physische Goodies. Dafür werden 199,00 Euro verlangt. Alle Infos zu den Versionen und Einzelhändlern finden sich auf der offiziellen Seite des Spiels.