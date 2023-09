Fortsetzung soll bereits in Entwicklung sein

Angesichts des immensen Erfolgs des im Harry Potter-Universum angesiedeltem Hogwarts Legacy, ist eine geplante Fortsetzung eher die Regel als die Ausnahme. Das hochgradig populäre Spiel erreichte mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar Spitzenwerte und avanciert zu einem der meistverkauften Spiele des Jahres 2023. Nun breiten sich zum ersten Mal Gerüchte über eine potentielle Fortsetzung des Action-Rollenspiels aus.

Die Nachricht selbst stammt dabei von dem Film-Insider MyTimeToShineHello, der seinerseits über eine ausgeprägte Erfolgsbilanz bei der Enthüllung von Inhalten über Projekte in der Filmindustrie vorzuweisen hat. Obwohl der Informant Details zu dem möglichen Nachfolger von Hogwarts Legacy ausspart, kann seine Ankündigung daher wohl trotzdem als glaubhaft angesehen werden. Immer wieder werden Vermutungen angestellt, dass der X-User Quellen innerhalb von Warner Bros. haben soll, da er in der Vergangenheit bereits vermehrt Inhalte aus dem Studio veröffentlicht hat.

Mit Hinblick auf den Mangel an Details sollten Fans allerdings nicht mit einem baldigen Veröffentlichungsdatum rechnen. Wenn man den üblichen Zeitplan für die Entwicklung eines Triple-A-Spiels bedenkt, dürfte ein Zeitraum von mindestens drei bis vier Jahre für ein Hogwarts Legacy 2 realistisch sein.

Auch der CEO von Warner Bros., David Zaslav, erteilte mit einer kürzlich abgegeben Erklärung, der Hoffnung auf eine schnelle Nachfolge, eine Absage. Er betonte, wie hoch das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung eines "perfekten" Spiels sei, auch wenn dies mit einem Kompromiss bei der Entwicklungszeit einhergehen würde.

In der Zwischenzeit ist der erste Teil für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich. Im November wird das Spiel auch für die Nintendo Switch erscheinen, nachdem der ursprüngliche Starttermin am 25. Juli nochmals um vier Monate verschoben werden musste.