Gestern wurde Sea of Stars veröffentlicht. Auch wenn des Spiel auf den ersten Blick etwas altbacken wirkt, kann es doch schon jetzt beachtliche Verkaufszahlen vorweisen.

Bei Sea of Stars handelt es sich um ein Prequel zu Sabotage Studios erstem Werk The Messenger, das 2018 erschien. Aktuell erhält Sea of Stars auf Metacritic einen Score von 88. Die Entwickler teilten in einem Twitter-, bzw. X-Post bereits nach einem Tag, dass das Spiel 100.000 Kopien verkauft hat. Die Zahl alleine ist schon beeindruckend. Berücksichtigen muss man allerdings, dass das Spiel ab Release sowohl im PS Plus, als auch im Game Pass Abo verfügbar ist.

Laut Aussage der Entwickler handelt es sich bei Sea of Stars um ein "retro-inspired turn-based RPG". Das Spiel wurde 2020 via Kickstarter angekündigt. Zu den Features zählen:

rundenbasierte Kämpfe

die Möglichkeit zu freier Erkundung

spannende Story

eine Vielzahl an Nebenaktivitäten

Interessierte können sich das Spiel entweder über Playstation Plus oder Game Pass herunterladen. Wer keines der beiden Abonnements hat, kann Sea of Stars in einem der jeweiligen Shops für 34,99 Euro kaufen. Der Titel ist auf PlayStation, PC, Xbox und Switch verfügbar.