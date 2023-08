Werbung

Die gamescom 2023 ist zu Ende. Vom 23. bis 28. August 2023 hatte die Kölnmesse ihre Pforten für Gaming-Begeisterte und Fachbesucher geöffnet. Nun haben die Veranstalter Zahlen zur diesjährigen Messe veröffentlicht.

Insgesamt 320.000 Besucher haben sich die Messe vom Donnerstag bis Sonntag angesehen. Dadurch waren auch Freitag, Samstag und Sonntag ausverkauft. Den Rekord von 373.000 Besuchern aus der Vor-Corona-Zeit von 2019 konnte man damit nicht schlagen. Dennoch konnte man in diesem Jahr zwei neue Rekorde aufstellen: Die Zahl der Fachbesucher stieg um rund 25 % auf 31.000. Außerdem konnte die Opening Night Live punkten: 66 % mehr Zuschauer als im letzten Jahr sahen die Show mit Geoff Keighley. Insgesamt erreichte man mehr als 20 Millionen Views.

Auch das gamescom City Festival lockte am Samstag und Sonntag eine beachtliche Zahl von 80.000 Besuchern an. Diese konnten sich über kostenlose Konzerte am Rudolfplatz und Friesenplatz in der Kölner Innenstadt freuen. Täglich traten dort von 17:00 bis 23:00 Uhr Fritz Kalkbrenner und andere Musiker auf, um den Spielern einen ruhigen Ausklang der Messe zu ermöglichen.

Natürlich kehrt die Messe nächstes Jahr zurück nach Köln. Das Datum wurde jetzt schon bekannt gegeben: Die gamescom 2024 wird vom 21. bis 25 August 2024 stattfinden. Die Opening Night Live soll am 20. August 2024 ausgestrahlt werden.