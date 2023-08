Werbung

Erst vor Kurzem berichteten wir, dass Microsoft erneut Änderungen an der Struktur des Xbox Game Pass vorgenommen hat und dass dies unter anderem mit dem baldigen Release von Bethesdas neuen Tripple-A-Titel Starfield zu tun haben könnte. In dem Fall ging es allerdings um eine verkürzten Zeitraum für das attraktive 1-Euro-Abonnement auf nur noch magere zwei Wochen. Nun hat Microsoft das Probe-Abo für seinen Xbox Game Pass (wiedereinmal) ganz aus seinem Sortiment gestrichen.

Dies bedeutet, dass interessierte Nutzer direkt mit einer monatlichen Gebühr von mindestens 9,99 Euro in das Abonnement einsteigen müssen, zumindest was den PC betrifft. Nutzer einer Xbox Series X/S werden hingegen sogar mit 10,99 Euro konfrontiert. Das umfangreichere Xbox-Game-Pass-Ultimate-Angebot, welches neben dem Zugriff auf die Spielinhalte noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft beinhaltet sowie Zugang zum Xbox Cloud Gaming gewährt, kostet mit 14,99 Euro nochmals etwas mehr.

Obwohl dieser Schritt seitens Microsoft wenig überraschend kommt, dürfte es für Spieler, die sich für das am 1. September erscheinende Starfield interessieren, wohl umso ärgerlicher sein. Was bei Spielern auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte, macht allerdings aus ökonomischen Gesichtspunkten Sinn für den Konzern. Das Sci-Fi-Rollenspiel gilt als eines der wichtigsten Spiele des Jahres und wird von Beginn an auch über den Xbox Game Pass erhältlich sein. Insofern ist das Potential für das Unternehmen groß, aus dem Spiele-Abonnement seinerseits eine große Zahl an zahlender Kundschaft zu generieren. Neben dem direkten Effekt der erhöhten Einnahmen, könnte in der Folge ein weiter gesteigerter Kundenkreis stehen, der Dauerhaft den Xbox Game Pass beziehen wird.

Trotz der Streichung des Probe-Abos könnte das Abonnement des Xbox Game Pass aber dennoch eine attraktive Alternative zum Kauf darstellen. Denn auf Steam werden zum Start 69,99 Euro für das Spiel fällig, im Microsoft Store sogar 79,99 Euro.