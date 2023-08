Zu Besuch in der Retro Area

Zu Besuch in der Retro Area

Werbung

Wem der Trubel in den überfüllten Hallen der großen Titel zu viel wurde, der konnte sich auf der gamescom in Halle 10.2 zurückziehen. Dort befand sich neben der Indie Area auch die Retro Area. Hier finden sich jedes Jahr viele Klassiker und auch unbekannte Titel aus den letzten Jahrzehnten der Spielegeschichte.

Eines der Highlights 2023 war definitiv der Virtual Boy Kiosk. Während von Nintendos erster 3D-Brille Virtual Boy nur sehr wenige Exemplare produziert wurden, waren es bei der stationären Kiosk-Version sogar nur 50-100 Einheiten, die 1995 hergestellt wurden. Eine davon konnte in der Halle getestet werden. Gespielt wurde darauf Wario Land Tennis. Ein absolutes Erlebnis, auch wenn natürlich weder Steuerung noch Grafik an heutige Maßstäbe heranreichen.

Natürlich fanden sich unter den Ausstellungsstücken auch spielbereite Konsolen aller Art. Neben etlichen Arcade-Automaten gab es auch fast jede Heimkonsole zum Test, die je erschienen ist. Auch Amiga und sogar Commodore konnten sowohl betrachtet, als auch angespielt werden.

Zu sehen gab es außerdem einen großen Stand von Antstream Arcade. Die Spielesammlung hat es sich zum Auftrag gemacht, alte Spiele für neue Konsolen und den PC aufzubereiten und zu veröffentlichen. Aktuell befinden sich mehr als 1.300 Titel im Angebot. Es gibt zwei Zahlungsmöglichkeiten: Entweder einen monatlichen Beitrag von 29,99 Euro oder eine einmalige Zahlung von 79,99 Euro um dauerhaft unbegrenzten Zugriff zu erhalten. Ein Mitarbeiterin des Unternehmens gab vor Ort auch an, dass man gerade daran arbeitet, die Suchfunktion und Vorschläge zu überarbeiten. So sollen Spieler zukünftig Vorschläge erhalten, die auf ihren bisherigen Suchen und gespielten Titeln basieren. Ähnlich den Systemen, die man von Netflix und co. kennt.