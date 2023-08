Werbung

Der Publisher Hooded Horse aus Dallas, Texas hat sich auf die Veröffentlichung von Indie-Spielen spezialisiert. Entsprechend gibt es am Stand der US-Firma viele kleinere Spiele aus verschiedenen Genres zu sehen. Aktuell hat der Publisher mindestens zwei Titel im Programm, auf die eine große Fangemeinde wartet.

Das Survival-Strategie-Spiel Against the Storm, das sich noch in der Early-Access-Phase befindet, schickt Spieler in eine Fantasywelt, bei der sich alles um einen vernichtenden Sturm dreht, der regelmäßig die Map zerstört. In kleinen Missionen von rund 60 bis 90 Minuten baut man kleine Dörfer auf und sammelt Ressourcen, um Boni zu erhalten, die auch nach der Zerstörung der Karte erhalten bleiben. Aktuell steht nicht fest, wann das Spiel den Early Access verlässt. Wer sich das Spiel ansehen möchte, muss auf Steam aktuell 29,99 Euro zahlen.

Manor Lords ist bei Mittelalter-Fans als Geheimtipp bekannt. Das Aufbauspiel wird aktuell von einem einzelnen Entwickler erstellt. Trotzdem verspricht der Titel Aufbau, Simulation und Taktikschlachten. Erscheinen soll der Titel 2024. Es finden sich aber zahlreiche andere Titel im Repertoire von Hooded Horse. Mit Blacksmith Master erscheint zum Beispiel eine Fortsetzung zu Tavern Master. Dieses Mal wird eine Schmiede mit angeschlossenem Shop statt der mittelalterlichen Taverne verwaltet. Wer genug von Simulationen hat, kann in Hexxen rundenbasiert auf Hexenjagd gehen. In Fata Deum wird der Spieler gleich zu einem Gott, während Empires of the Undergrowth unter die Erde geht. Hier wird ein Ameisenbau ausgebaut und verwaltet.

Wer sich das gesamte Repertoire des Publishers ansehen will, kann dies heute noch live auf der gamescom tun. Alternativ hat Hooded Horse ein rund einstündiges Video erstellt, das all ihre 2023-Titel kurz vorstellt.