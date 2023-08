Werbung

Ebenso wie von Banishers: Ghosts of New Eden, gibt es auch Gameplay von Warhammer 40.000: Space Marine 2 am Kinostand von Focus Entertainment zu sehen. Dabei handelt es sich um die direkte Fortsetzung des bereits 2011 erschienen ersten Teils. Dieser wurde damals noch von THQ gepublisht.

Aktuell können sich Tabletop-Fans freuen. Viele digitale Spielumsetzungen sind bereits erschienen oder kommen demnächst auf den Markt. So gesellt sich mit Space Marine 2 ein weiterer Warhammer-Titel zu Total War: Warhammer 3, Warhammer Bolt Gun und Warhammer: Rogue Trader, um nur einige der aktuelleren Titel zu nennen. In dem Third-Person-Shooter stellt sich Captain Titus erneut Gegner-Horden, um den Fortbestand des Imperiums der Menschheit zu sichern.

Passend zur gerade erschienenen 10. Edition des Tabletop-Spiels, geht es auch im gezeigten Gameplay in die Schlacht gegen Tyraniden. Die Kreaturen, die sehr an die Aliens aus dem gleichnamigen Franchise erinnern, fallen in Horden über imperiale Planeten her. Space Marines wie Captain Titus sollen die Menschheit vor diesen und anderen Xenos genannten Außerirdischen beschützen. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Spieler sich im finalen Spiel auch anderen Gefahren, wie zum Beispiel Orks oder vom Chaos besessenen Space Marines stellen müssen. Zuschauer durften sich beim Verlassen des Kinos noch über Poster von Space Marine oder Banishers freuen.

Auch für diesen Trailer kooperierte Focus Entertainment mit Dolby Atmos. Dadurch klingen die Schusswaffen brachial. Im fertigen Spiel wird diese Soundkulisse jedoch nicht unterstützt. Bei der Präsentation fiel allerdings störend auf, dass es keine Schrittgeräusche gab, wenn sich Titus über den Bildschirm bewegt. Das mutet etwas seltsam an, vor allem, da der Space Marine über zwei Meter Höhe und dank Servo-Rüstung einige hundert Kilo auf die Wage bringt. Hoffentlich werden diese Sounds noch nachgepatcht.

Einen festen Release hat Warhammer 40k: Space Marine 2 aktuell nicht. Es soll allerdings noch 2023 erscheinen. Wie auch bei Banishers, gab es einen Blick auf die Collector's Edition. Diese enthält neben einem Steelbook auch eine handbemalte Resin-Statue von Titus. Sie ist zum Preis von 249,99 Euro bei Focus vorbestellbar.