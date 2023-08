Werbung

Mit dem Stand von Stray Fawn aus Zürich findet sich in der Indie Area auch ein Studio, dessen erstes Spiel The Wandering Village letztes Jahr zum Überraschungshit wurde. Obwohl The Wandering Village immer noch in der Early Access Phase ist, ist das Strategiespiel neben dem PC auch auf Konsole verfügbar.

Dieses Jahr hat Stray Fawn gleich drei Spiele mit zur gamescom gebracht. Bei dem schon bekannten The Wandering Village handelt es sich um ein Aufbauspiel. Statt auf dem festen Land, entsteht die Siedlung aber auf dem Rücken einer riesigen Kreatur namens Onbu. Das Tier bewegt sich langsam durch die zerstörte Welt, in der The Wandering Village spielt. Spieler stehen nicht nur vor dem Problem des äußerst begrenzten Bauraums, sie müssen auch die Bedürfnisse von Onbu beachten. Immer wieder gibt das Spiel einem die Option, sich einen Vorteil zu verschaffen, in dem man Onbu quält oder verletzt. Entscheidet man sich stattdessen dafür, Onbu zu schonen, gewinnt man das Vertrauen des Tieres. Dieses Moralsystem hat Einfluss auf den weiteren Verlauf des Spiels.

Earth of Oryn wurde von einem einzelnen Entwickler programmiert. Das Spiel wird von Stray Fawn veröffentlicht. Ein Release für das Aufbaustrategiespiel steht aktuell noch nicht fest. Hier dreht sich alles um klassisches Ressourcenmanagement beim Aufbau eines mittelalterlichen Reiches vom kleinen Dorf bis zum Imperium. Neben einer Kampagne bietet das Spiel auch einen Creative-Mode, in welchem Spieler die Maps nach eigenen Vorstellungen gestalten können.

Beim dritten Spiel, Airborne Empire, tritt Stray Fawn erneut als Publisher auf. Hier handelt es sich um den Nachfolger des 2022 erschienenen Airborne Kingdom. Dieses ist für 24,50 Euro auf Steam verfügbar. Airborne Empire soll 2024 im Early Access erscheinen. Wie auch bei The Wandering Village, handelt es sich hier um ein Aufbauspiel mit einem ungewöhnlichen Ansatz. Die Stadt entsteht im Himmel. Der Bau auf fliegenden Plattformen birgt einige besondere Herausforderungen. So müssen die Spieler bei der Verteilung der Gebäude darauf achten, dass die Inseln nicht kippen und abstürzen. Neu zum Vorgänger ist auch, dass es Kämpfe mit anderen Reichen in den Lüften geben soll.