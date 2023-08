Werbung

Der chinesische Entwickler Hoyoverse ist an der diesjährigen Gamescom mit einem vielfältigen Stand vertreten. Der Konzern ist bekannt für Genshin Impact und Honkai: Star Rail.

In Halle 6 erwartet die Besucher vor allem ein stündlich wechselndes Bühnenprogramm. Vom Konzert bis zur Cosplay-Convention wird alles geboten. Mit ihrem musikalischen Angebot verlassen die Veranstalter am 26. August sogar das Messegelände und nehmen abends mit Live-Musik am Gamescom-City-Festival teil. Auch einen eigenen Merchandise-Shop hat Hoyoverse mit in die Entertainment Area gebracht. Eine lange Schlange und unzählige der auffälligen, schwarz weißen Taschen zeigen reges Interesse der Besucher.

Auf der Ausstellungsfläche finden sich alle bekannten und kommenden Spiele von Hoyoverse. Genshin Impact, Honkai: Stellar Rail, Zone Zero Zenless und Honkai Impact 3 sind zu finden. Genshin Impact zeigt sich mit einer großen, gestalteten Themenwelt, in der vorwiegend Fotos gemacht werden können. Zu sehen ist unter anderem die neue Themenwelt Fontaine, deren Unterwasserwelt mit dem Update am 16. August als fünftes Reich ins Spiel eingeführt wurde.

Die kommenden Titel Zone Zero Zenless und Honkai Impact 3 können an Stationen angespielt werden. Letzteres wird erstmalig als spielbare Playstation-5-Demo vorgeführt. Zone Zero Zenless erhält sogar die erste spielbare Demo überhaupt. Testspieler können verschiedene Goodies gewinnen, wenn sie das Action-RPG testen.