Level Infinite ist auf der Gamescom 2023 mit einer großen Auswahl spielbarer Titel vertreten. Einer davon ist ein Fun-Racer, der bald erscheinen soll. Stampede: Racing Royale verbindet dabei klassischen Rennspaß mit der Idee des Battle-Royale-Gameplay.

Bei ihrer Bühnenshow war es den Entwicklern ein besonderes Anliegen zu betonen, dass der Titel zwar als Free-To-Play-Spiel erscheinen wird, aber kein Pay-To-Win-Inhalte enthalten soll. Vielmehr wird es sich bei den kostenpflichtigen Shop-Inhalten ausschließlich um kosmetische Items handeln. Bei der "Live Demo & Herausforderung" gaben die Entwickler zuerst einen kleinen Überblick über die Funktionen des Spiels und die Idee, die dahinter steckt. Die anschließende Trainingsrunde absolvierten die drei Redner auf der Bühne direkt gegen die Besucher, die gerade am Stand spielten. Schließlich erhielten drei Freiwillige die Chance, auf der Bühne zu spielen, um Merchandise zu erhalten.

Stampede erinnert optisch und von der Grundidee an einen weiteren Mario-Kart-Klon. Den großen Unterschied macht aber die Anzahl der gleichzeitigen Spieler. Bis zu 60 Racer treten gleichzeitig online gegeneinander an. Neben den typischen Rennen gibt es auch einen Battle-Mode. Hier gewinnt derjenige, der in zwei Minuten die meisten Punkte erhält. Um der Konkurrenz zu Leibe zu rücken gilt es Waffen, Fallen und Nitro-Ladungen in der Welt zu finden.

Aktuell hat Stampede: Racing Royale noch keinen festen Release-Titel. Das Spiel geht allerdings am 02. November 2023 in den Early-Access.