Das bietet die Opening Night Live am Dienstag

Die Gamescom Woche hat begonnen. Bevor die Messe am 23. August offiziell ihre Tore öffnet, gibt es heute Abend die Opening Night Live.

Geoff Keighley wird die Show moderieren. Keighley ist bereits seit zwei Jahrzehnten im Bereich der Gaming-Events aktiv. Unter anderem hat er die Game Awards geschaffen. Diese konnten im letzten Jahr 100 Millionen Livestreams erreichen. Neben einem Ausblick auf die Events, die während der Messe anstehen, wird es auch Talks mit Entwicklern und anderen Branchengrößen geben. Für viele Zuschauer vor Ort und im Stream sind aber die angekündigten Trailer und Gameplay-Enthüllungen das Highlight des Abends. Folgende Spiele werden Slots bei der Opening Night Live erhalten:

Assassin's Creed Mirage

Black Myth Wukong

Alan Wake 2

Fort Sol

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Crimson Desert

Mortal Kombat 1

Call of Duty: MW3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Lords of the Fallen

Sonic Superstars

Zenless Zone Zero

Die Opening Night Live startet um 19.30 Uhr vor Ort mit der Pre-Show. Ab 20.00 Uhr beginnt das Hauptprogramm und das planmäßige Ende ist um 22.00 Uhr geplant. Die Tickets für die Präsensveranstaltung sind auch bereits vollständig ausverkauft. Wer den Stream verfolgen möchte, kann dies via Youtube oder auf der Seite der gamescom tun.

Die Gamescom findet vom 23. bis 27. August 2023 in Köln statt. Morgen startet die Messe mit dem Pressetag. Privatbesucher erhalten ab 13.00 Uhr beschränkten Zutritt. Ab Donnerstag ist für alle geöffnet. Auch dieses Jahr erwarten neben etlichen Ständen großer Aussteller auch viele kleinere Studios in der Indie Area die Besucher. Für Cosplayer ist ein Besuch im Cosplay Village Pflichtprogramm. Zu den vielen Veranstaltungen vor Ort kommen noch etliche Events in der Kölner Innenstadt, bei denen Messebesucher den Abend ausklingen lassen können.