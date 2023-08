Werbung

Seit 1995 produziert Bandai Namco mit Ace Combat eine Reihe von Flugsimulationen. Bisher sind sieben Teile erschienen. Der letzte davon 2019. Nun wurden weitere Details zur geplanten Fortsetzung bekannt.

Der Konzern hat offiziell bestätigt, dass zur Entwicklung von Ace Combat 8 eigens ein neues Team geschaffen werde. Das neue Team unter dem Namen Bandai Namco Aces besteht überwiegend aus Mitarbeitern, die bereits in der Vergangenheit an einem oder mehreren Serienteilen beteiligt waren. Das sind die ersten Informationen seit beinahe zwei Jahren. Zuletzt wurde 2021 bekannt, dass der neueste Teil der Kampfsimulation in der Unreal Engine 5 entstehen solle.

Das neue Studio hat Büroräume innerhalb der Bandai Namco Group bezogen. Aktuell werden Entwickler und weiteres Personal für das neue Unternehmen gesucht. Unter anderem Game-Development-Designer, Server-Engineer, Game-Designer, Level-Designer, Background-Artists und Grafiker werden gesucht. Bandai Namco hat sich große Ziele für das nächste Ace Combat gesetzt. Man will versuchen, eine fotorealistische Grafik zu erreichen, um Kunden das wirklich bestmögliche Spielgefühl zu ermöglichen.

Im Moment gibt es leider noch keine Informationen zu einem Release-Termin oder den Konsolen, auf denen das Spiel erscheinen soll.