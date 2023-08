Werbung

Heute, am 17. August 2023, wird Gord veröffentlicht. Das Strategiespiel wurde von den Covenant Studios entwickelt und wird von Team 17 veröffentlicht. Einer der Gründer von Covenant ist Stan Just. Dieser arbeitete früher bei CD Projekt Red und war auch an deren größtem Erfolg The Witcher 3 beteiligt.

Der Titel wurde bereits vor zwei Jahren angekündigt und sollte ursprünglich letzte Woche erscheinen. Kurzfristig wurde das Spiel um 7 Tage verschoben. Nun erscheint es für Xbox, Playstation und PC. Es handelt sich um einen reinen Singleplayer-Titel. In der Kampagne stellen sich Spieler den Gefahren der slawischen Mythologie des finsteren Mittelalters. Obwohl es sich um ein Aufbau-Strategiespiel handelt, gibt es einige eher ungewöhnliche Elemente. So gehören auch Survival Parts zum Spielerlebnis. Die Bewohner des Dorfes haben einen Wert für geistige Gesundheit. Dieser wird neben Hunger auch durch den Tod von Angehörigen oder anhaltende Dunkelheit beeinflusst.

Wer die Kampagne beendet hat, kann sich im Szenarien-Editor eigene Missionen schaffen, bei denen er mit seiner Gruppe aus Überlebenden gegen die Gefahren der Wildnis antritt.

Ab sofort können Käufer das Spiel über Steam und den Shops der Konsolen herunterladen. Die Downloadgröße zu Release beträgt circa 12 GB. Das Spiel selbst wird mit 34,99 Euro bepreist. Vorbesteller der Deluxe-Edition erhalten zusätzlich Boni. Dazu gehören der Soundtrack, ein digitales Artbook und ein zusätzliches Szenario namens Hold your Ground. Wer diese Inhalte nachträglich erwerben will, kann sie als DLCs zu je 2,99 Euro erwerben.