Werbung

Cloud-Gaming erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Seit 2019 bietet Microsoft das hauseigene Xbox Cloud Gaming als Beta an. Auch Sony möchte seinen Abonnenten nun die Möglichkeit geben, Spiele zu streamen.

Am 09. August startete eine Preview dieser neuen Funktion. Nutzer können damit Spiele in 4K auf der Konsole streamen, statt sie zu installieren. Allerdings ist dazu ein spezielles Abo nötig. Mit der Auflösung von 4K hat Sony einen großen Vorteil gegenüber ihrem Konkurrenten Microsoft. Deren Clouddienst bietet lediglich eine maximale Auflösung von 1080p. Der Test des Sony Cloud-Gaming soll noch einige Monate laufen, bevor man spätestens im März 2024 offiziell startet. Aktuell ist die Funktion exklusiv für Playstation 5 Besitzer verfügbar. Ob dies nach dem Release so bleibt, ist noch offen.

Laut eigener Aussage hat Sony mehr als fünf Jahre an dem Dienst gearbeitet. Das Projekt lief bis dato unter dem Codenamen Cronos. Man hat für die Zukunft große Expansionspläne. Insgesamt 28 Rechenzentren in 15 Städten sollen entstehen, um den Dienst für User dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Spekulationen, ob Sonys Handheld Project Q auf das Cloud-Gaming ausgelegt ist, liegen nahe. Die neue Konsole soll noch 2023 erscheinen.