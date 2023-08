Werbung

Am 20. Juni 2023 erschien Crash Team Rumble für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Es handelt sich hierbei um einen Online-Multiplayer-Ableger der Crash Bandicoot-Reihe. Um weitere Spieler anzulocken, bietet Publisher Activision nun ein kostenloses Testwochenende an. Allerdings gilt das Angebot nur für Besitzer einer Playstation. Vom 11. August 2023 um 19:00 Uhr bis zum 14. August 2023 um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit kann die Testversion auf Playstation heruntergeladen und gespielt werden. Danach wird die Software deaktiviert.

Auch wenn die kostenlose Phase nicht für Xbox gilt, können die Playstation-User dank aktiviertem Crossplay gegen Spieler auf dem jeweils anderen System antreten. Es gibt keine Beschränkung, was die Anzahl der Spielrunden angeht, die am Wochenende absolviert werden. Spieler können sich also das gesamte Spiel ohne Einschränkung ansehen. Wer sich danach für einen Kauf entscheidet, dessen Spielstand wird in die Kaufversion übertragen.

Aktuell gibt es im Playstation Store auch einen Rabatt auf das Spiel. Zur Auswahl stehen die reguläre Version für 22,49 Euro statt 29,99 Euro und die Deluxe Edition für 29,99 Euro statt 39,99 Euro. Die Rabatte gelten noch bis zum 17. August 2023. Im Xbox Store gibt es beide Editionen zum gleichen Rabatt für Mitglieder von Xbox Gold. Reguläre Nutzer zahlen den vollen Preis.