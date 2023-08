Werbung

Vielen Gaming-Fans ist die Plattform Good old Games, kurz GOG, ein Begriff. Wie der Name schon vermuten lässt, gibt es dort viele ältere Titel, die kuratiert und auf aktuelle Systeme angepasst angeboten werden. Nun hat VaultN eine Kooperation mit GOG verkündet.

VaultN ist eine Vertriebsplattform für digitale Spiele mit Sitz in Amsterdam. Ziel des Unternehmens ist es, Publishern direkte, sichere und bedarfsgerechte Transaktionen von Lizenzschlüsseln zu ermöglichen. Das Ziel der Zusammenarbeit Zusammnarbeit mit GOG besteht darin, einen neuen Standard für den digitalen Vertrieb von Spielen über Drittanbieter zu setzen.

Im Rahmen der Partnerschaft werden Publisher zukünftig dazu befähigt, ihre Titel via VaultN direkt an Spieler und somit ihre Kunden zu liefern. Dadurch wird der Bedarf an Lizenzschlüsseln entfallen. Ziel ist neben Zeit- und Ressourcenersparnis die Erschließung neuer Zielgruppen. So entsteht eine direkte Verbindung von Spieleproduzenten zu ihren Kunden. Spieler, die GOG nutzen, können dann ihre Titel direkt von den Händlern/Entwicklern beziehen und über ihr GOG-Konto aktivieren.

VaultN ist eine webbasierte Plattform. Man bietet sichere On-Demand-Lizenzschlüssel- und Berechtigungstransaktionen zwischen Anbietern und Kunden. VaultN gibt an, mithilfe neuester Technik den digitalen Vertriebsworkflow zu optimieren, manuelle Eingriffe zu minimieren und Produkte zu schützen. VaultN wurde erst im Mai 2023 gestartet. Seitdem verzeichnet man bereits 500.000 Transaktionen.

Die Plattform GOG.com bietet eine umfangreiche Bibliothek an Titeln aus allen Genres. Zusätzlich stellt man mit GOG GALAXY eine App zur Verfügung, die die Verwaltung der eigenen Bibliothek ebenso ermöglicht, wie man es von den Apps von Steam, EA oder Ubisoft gewohnt ist. Weitere Informationen zu GOG.com und VaultN sind auf https://www.gog.com/de beziehungsweise https://www.vaultn.com/ zu finden.