Werbung

Am 5. Mai 2022 erschien Warhammer 40K: Chaos Gate - Daemonhunters. Laut SteamDB kann das Spiel auch heute noch rund 1.000 gleichzeitige Spieler begeistern. Einer der Gründe für das anhaltende Interesse dürfte unter anderem die konstante Versorgung mit neuen DLCs sein. So erschien gerade am 25. Juli der neueste Zusatzinhalt Execution Force.

Im Wesentlichen bringt der DLC neue Einheiten, Gegner, Level und Ausrüstung:

Neue spielbare Einheiten – Imperiale Assassinen vier spielbare Assassinen aus dem Officio Assassinorum: Agenten der Vindicare-, Eversor-, Culexus und Callidus-Tempel individuelle Fähigkeiten Freischaltung in einem Zeitlinien-Event der Hauptkampagne

Neue Gefahren Neue Tentarus-Makropolen fünf neuen Karten

Neuer Missionstyp: Entermissionen Kämpfe tief im Inneren von chaosinfizierten Kreuzern Kämpfe gegen die Death-Guard Bei jeder Begegnung mit Death-Guard-Kreuzern gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt an Bord zu kämpfen. Möglichkeit, feindliche Schiffe zu jagen und Truppen den Befehl zu geben, Stromgeneratoren zu deaktivieren und mit reicher Beute zurückzukehren.

Neue Ausrüstung Neue Waffen und Rüstungen für die Grey Knights



Wer sich Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters bei Steam zulegen möchte, bezahlt aktuell 22,49 Euro im Angebot statt 44,99 Euro. Den DLC Execution Force gibt es für 14,99 Euro. Alternativ gibt es das Bündel der Grand Master Edition. Dieses ist aktuell von 89,99 Euro auf 49,91 Euro reduziert. Darin enthalten sind Neben dem Hauptspiel alle drei bislang erschienenen DLCs inklusive Execution Force.