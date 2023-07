Werbung

Amazon versucht sich weiter als Gaming-Publisher zu behaupten. Nun soll das dritte MMO unter der Flagge des Onlinehändlers erscheinen.

Während es sich bei New World um eine Eigenproduktion handelte, wurde Lost Ark bereits 2019 in Korea veröffentlicht. Amazon Games brachte den Titel dann 2022 auf den westlichen Markt. Ähnlich soll es mit dem anstehenden Release von Blue Protocol laufen. Das Spiel wurde von Bandai Namco bereits am 14. Juni 2023 veröffentlicht. Da dies allerdings exklusiv auf dem japanischen Markt geschah, will Amazon das Spiel 2024 für den Westen zugänglich machen.

Bei Blue Protocol handelt es sich um ein MMORPG im Anime-Look. Im Kampf können Spieler Monster rufen, die an ihrer Seite kämpfen. Dies geschieht über die sogenannten Monster Echos, die Gegner im Kampf fallen lassen. Mit dem Reittier bewegt man sich zwischen den Kämpfen in einer teilweise offenen Welt. Es gibt auch Dungeons. Wie Amazon die Monetarisierung umsetzen wird, will der Konzern in Kürze bekannt geben. In der japanischen Version des Shops ist es jedenfalls möglich, sich neben kosmetischen Items auch Boosts zu kaufen, die Vorteile im Spiel bringen.