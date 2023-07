Werbung

Vor 90 Jahren, 1933, kam ein Film in die Kinos, der die Popkultur für immer prägen sollte: King Kong und die weiße Frau. Etliche weitere Filme, Serien, Spiele und unzählige Adaptionen sollten folgen. Zuletzt hat Netflix dieses Jahr eine Zeichentrickserie zu den Abenteuern auf Skull Island, der Heimat von King Kong, gestartet.

Nun hat Publisher GameMill Entertainment für Herbst 2023 sein Spiel Skull Island: Rise of Kong angekündigt. Die Ankündigung geschah nicht ganz freiwillig, da Amazon Spanien das Spiel zuerst aus Versehen leakte. Der Titel wurde dort samt Packshot und erster Bilder für PS5, PS4, Switch und XBox gelistet. Als Reaktion veröffentlichte GameMill daraufhin einen Trailer und bestätigte die Veröffentlichung für die genannten Systeme und PC.

In Skull Island: Rise of Kong schlüpft der Spieler in die Rolle von King Kong. Die Eltern des Riesenaffen wurden von einem Monster namens Gaw getötet und der Primat sinnt auf Rache. Gaw ist laut Wikizilla der Anführer der saurierähnlichen Echsen, die Skull Island terrorisieren und schon mehrfach in der Lore des Franchise auftauchten. Spielerisch soll es sich um ein Third-Person-Action-Adventure handeln. Auf seinem Weg über die Insel muss Kong Wellen von Gegnern besiegen, bevor er den Endgegner Gaw erreicht.