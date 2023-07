Werbung

Seit 13 Jahren bestimmt ein Franchise das Zombie-Genre wie kein anderes: The Walking Dead. Thematisch passend startete die erste Folge der Serie am 31. Oktober 2010 auf AMC. Die Hauptserie wurde 2022 nach 11 Staffeln abgeschlossen. Insgesamt fünf Spin-Offs, die zum Teil schon laufen, sollen die Fans weiter bei der Stange halten. Dazu soll es nun auch ein neues Spiel geben.

The Walking Dead: Betrayal wird dem Spielprinzip von Among Us folgen. Das bedeutet, bis zu acht Spieler müssen gemeinsam überleben und Aufgaben erfüllen. Passend zum Setting geht es hier darum, in einem Außenposten zu überleben, der von Zombies belagert wird. Einer oder mehrere der Überlebenden arbeiten aber heimlich gegen die anderen. Sie vergiften das Essen, sabotieren die Sicherheitsvorkehrungen und machen Lärm um Zombies anzulocken. Wer letzteren zum Opfer fällt, der scheidet nicht zwangsläufig aus. Nach dem Tod kann man sich als Untoter rächen.

Die Macher des Titels haben bereits Erfahrung mit dieser Art von Spiel. Sie haben das Konzept schon 2019 mit Project Winter im ewigen Eis umgesetzt. Aktuell gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für The Walking Dead: Betrayal. Am 10. August soll allerdings eine geschlossene Beta starten. Wer teilnehmen möchte, kann sich bereits auf Steam registrieren.