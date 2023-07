Werbung

Blizzard hat angekündigt, dass es einige seiner Spiele auf Steam anbieten möchte. Das erste Blizzard-Spiel das dabei auf der Konkurrenz-Plattform erscheinen wird, ist Overwatch 2. Es soll nach Angaben des Unternehmens ab dem 10. August verfügbar sein und damit gerade noch rechtzeitig erscheinen, damit auch Spieler auf Steam am Overwatch 2: Invasion-Event teilnehmen können.

Allerdings sind die Spieler, die Overwatch 2 über Steam erwerben, immer noch an die Infrastruktur von Blizzard gebunden und müssen sich mit einem Battle.net-Account verbinden. Denn laut Blizzard fühlt sich das Unternehmen nach wie vor verpflichtet, aktiv in das Battle.net zu investieren und die Plattform zu unterstützen. Es ginge in erster Linie darum, Barrieren abbauen zu wollen, um es Spielern überall einfacher zu machen die Spiele des Unternehmens zu finden und zu spielen. So ließe sich das Erlebnis von Overwatch 2 mit den Annehmlichkeiten von Steam, wie einer großen Freundesliste, verbinden.

Obwohl Blizzard angedeutet hat, mehrere Spiele auf Steam erscheinen lassen zu wollen, so ist Overwatch 2 bisher der einzige Titel welcher offiziell angekündigt wurde. In Hinblick auf die restlichen Titel des Unternehmens antwortet dieser nur nebulös, dass noch weitere Spiele veröffentlichen werden sollen, sobald die Zeit reif dafür ist.

Das Overwatch 2 den ersten Schritt auf eine andere Plattform markiert ist dabei keine Überraschung. Denn neben der Tatsache, dass der Konzern bereits esports-Mitarbeiter, angesichts einer möglichen Veränderungen für die Overwatch League, entlässt, soll zudem auch das Engagement der Spieler in Overwatch 2 insgesamt nachgelassen haben. Offenbar erhofft sich Blizzard mit dem ausdehnen seines Angebots auf eine andere Plattform neue Wachstumsimpulse. Overwatch 2 dient dabei wohl als Testballon. Sollte die Strategie aufgehen könnten weitere Blizzard-Titel auf Steam folgen. Umgekehrt könnte das Interesse an Steam auch wieder abflachen, sollten die erwünschten Impulse ausbleiben.