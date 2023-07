Werbung

Ingame-Käufe und Echtgeld-Shops sind mittlerweile ein alltäglicher Anblick. Vor allem Free2Play-Spiele nutzen diese Mechaniken. Ember Sword stellt dennoch eine Ausnahme dar: Hier gibt es Ingame-Gegenstände für bis zu 145.000 Euro.

Spieler sollen in Ember Sword maximale Freiheiten erhalten. Ein Klassensystem gibt es nicht. Angeblich kann jeder das Spiel auf die Art spielen, die ihm am meisten gefällt. Auch wenn es sich um ein Free2Play Spiel handelt, betonen die Entwickler, dass sie auf Lootboxen und Pay2Win Elemente verzichten. Ein zentrales Element des Titels soll aber der Besitz von eigenem Land sein. Dieses Land müssen Spieler gegen echtes Geld erwerben. Durch die Blockchain handelt es sich bei den Grundstücken um Items, die also wirklich in den Besitz der Käufer übergehen können. Eine eigene Kryptowährung wird zum Handel mit den Geländestücken eingesetzt.

Die Preise für das eigene Stückchen Land beginnen bei 54 Euro im Sale für ein 1x1-Grundstück und enden schließlich bei 145.000 Euro für eine große Stadt nach Release des Spiels. Wieso aber sollte jemand so viel Geld für Ingame-Grundstücke ausgeben? Glaubt man den Entwicklern, können die Grundbesitzer echtes Geld verdienen. Für jede Transaktion im Spiel werden 7 % Gebühr fällig. Landbesitzer und Publisher erhalten davon jeweils 50%.

Wem diese Versprechen noch nicht fragwürdig genug erscheinen, der sollte darauf achten, dass die Grundstücke bereits vor Beginn der Alpha verkauft werden. Auch wenn die Alpha noch in diesem Jahr starten soll, werden die gekauften Grundstücke dort nicht verfügbar sein. Hausbesitzer erhalten erst mit offiziellem Release von Ember Sword Zugriff auf ihr Land. Dieser Release soll 2024 erfolgen.