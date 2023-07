Werbung

In den letzten Jahren konnten einige Strategiespiele durch gut gelungene Remake/Remaster-Editionen ihre Fans begeistern. Das erfolgreichste Beispiel ist hier wahrscheinlich die Definitive Edition von Age of Empires 2, die 2019 erschien. Nun soll eine Neuauflage eines weiteren in die Jahre gekommenen Strategie-Hits auf den Markt kommen. Die englischen Entwickler von Firefly Studios haben Stronghold: Definitive Edition angekündigt.

2001 erschien das originale Stronghold. Mittlerweile umfasst die Reihe 10 mehr oder weniger verbundene Teile. Mit Stronghold: Warlords erschien der bisher letzte Ableger 2021. Nun wird der erste Teil überarbeitet. Es werden allerdings keine großen Änderungen versprochen. Vielmehr sollen Komfort-Veränderungen geliefert werden. Außerdem wird die Grafik etwas aufgebessert und an heutige Verhältnisse angepasst. Die größte Änderung dürfte die neue Kampagne mit 14 Einzelspieler-Missionen sein. Außerdem gibt es zehn neue Belagerungen, in denen Spieler ihr können entweder in der Verteidigung oder im Angriff beweisen können.

Die Definitive Edition wird auf Steam veröffentlicht. Durch Integration des Steam Multiplayers können Spieler nun einfacher gegeneinander antreten. Die neue Version wird auch den Steam Workshop unterstützen, in welchem Fans eigene Inhalte bereitstellen können. Dies verspricht eine gute Versorgung mit zusätzlichen Verbesserungen. Stronghold: Definitive Edition erscheint am 07. November 2023. Wer möchte, kann sich den Titel jetzt schon via Steam auf seine Wunschliste setzen. Der Preis ist aktuell noch nicht bekannt.