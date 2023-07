Werbung

Gestern gab Publisher Electronic Arts in einer Pressemitteilung bekannt, dass man ein Spiel entwickelt, das in Marvels beliebtem Black-Panther-Universum spielt.

Mit der Entwicklung betraut wird Cliffhanger Games. Das Studio wurde gerade von EA gegründet und kommt aus Seattle. Die Leitung übernimmt Kevin Stephens von Monolith Productions. Neben ihm finden sich auch einige der Macher von Mittelerde: Shadow of Mordor, zusammen mit Veteranen von Franchises wie Halo Infinite, God of War, Call of Duty und anderen. Das Spiel soll in enger Zusammenarbeit mit Marvel Games entstehen und sowohl Story als auch Welt sollen sich in die Welt der Comic- und Filmvorlage einpassen. In der PM lädt Cliffhanger Games auch versierte Programmierer und Entwickler ein, sich dem Team anzuschließen, das sich gerade noch im Aufbau befindet.

Anlass zur Gründung des neuen AAA-Studios ist die Entwicklung des Spiels. Dieses wiederum soll zur Feier des 57-jährigen Bestehens der Black Panther Comics entstehen. Über das Spiel selbst ist bislang neben dem Setting nicht viel bekannt. Es soll sich um einen reinen Singleplayer-Titel handeln. Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive. Im Interview wird den Spielern eine "ausgedehnte und reaktive Welt" versprochen. Im Spiel sollen die User in die Rolle des namensgebenden Black Panther schlüpfen. Bis zum Release wird es wohl noch einige Jahre dauern, da das Studio aktuell noch das Team zusammenstellt, bevor man sich der eigentlichen Entwicklung widmet.