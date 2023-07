Werbung

Morgen, am 11. Juli 2023, startet das diesjährige ID@Xbox Demo Fest. Bis zum 17. Juli sind dann Demo-Versionen von mehr als 40 kommenden Spielen verfügbar. Gespielt wird auf Xbox One und Series X/S.

Im offiziellen Blog gibt Microsoft Updates und nähere Informationen zu dem Event. Hier stellt der Konzern auch klar, dass es sich bei den Demos während des Events nicht um reguläre Demos handelt. Normalerweise sind Spiele, zu denen eine Demo erscheint beinahe fertig. Zu diesem Event werden aber auch Testversionen veröffentlicht, deren Spiel noch am Anfang der Entwicklung steht. Außerdem werden einige der Demos zwar im Nachgang über den XBox-Store abrufbar bleiben, viele werden mit Ende des Demo Fest aber verschwinden und nicht wieder spielbar werden.

Die Mehrzahl der Demo-Versionen wird erst zum Start des Events angekündigt. Microsoft hat jedoch schon einige der Highlights angeteasert. Dazu gehört das RPG Demonschool. Spieler schlüpfen in die Rolle des Dämonenjägers Faye. Das Souls-Like Lies of P ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres. Auch hier steht eine Demo bereit. Mit Sea of Stars kann ein weiteres RPG getestet werden. The Wandering Village gibt Spielern die Möglichkeit, die Stadt ihrer Träume auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte zu errichten, die sich langsam durch eine zerstörte Landschaft bewegt. Zu guter Letzt wurde noch eine Testversion des 2D-Plattformers Worldless angekündigt.