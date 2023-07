Werbung

Bereits seit einigen Jahren bietet Ubisoft in vielen seiner Assassin's Creed Titeln Spielern die Option, etwas über die Geschichte zu lernen. Bisher erschienen diese Ableger unter dem Namen Discovery Mode meist einige Zeit nach der Veröffentlichung. Beim nächsten Titel der Reihe, Assassin's Creed Mirage, soll dies anders sein.

Der Modus Geschichte Bagdads wird ab Tag eins des Hauptspiels für dessen Käufer kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie in den Vorgängern soll dieser Modus gezielt Wissen über die dargestellte Epoche vermitteln. Er kann auch in Schulen und Weiterbildungseinrichtungen genutzt werden, da das gezeigte Material in zusammen mit Experten und Historikern aufbereitet wurde. Die gezeigte Epoche umfasst das neunte Jahrhundert nach Christus.

Insgesamt gibt es 66 historische Stätten zu besichtigen. Diese sind in fünf Kategorien aufgeteilt:

Kunst und Wissenschaft

Glaube und tägliches Leben

Hofleben

Wirtschaft

Regierung

Neben den nachprogrammierten Orten und den Informationen der Tour gibt es auch Illustrationen aus Museen zu sehen. Für das Abschließen des historischen Einblickes wird es auch einige Ingame-Belohnungen geben. Wer sich für den Modus Geschichte Bagdads interessiert, der muss sich das Hauptspiel kaufen. Dies erscheint am 12. Oktober 2023 für PC, Playstation 5 und XBox Series X/S. Ob der Modus wie bei den Vorgängern auch einzeln erworben werden kann, ist noch nicht bekannt.