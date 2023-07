Friday The 13th vergibt viele Ingame-Boni

Am 31. Dezember 2023 verlässt das asymmetrische Horrorspiel Friday the 13th die Entwicklungsphase und wird verfügbar sein. Davon werden sowohl digitale als auch physische Exemplare betroffen sein. Grund für die Einstellung sind nicht etwa zu geringe Spielerzahlen, sondern der Umstand, dass die Lizenz, die Marke Freitag der 13. nutzen zu dürfen, mit Ende diesen Jahres ausläuft.

Schon vor drei Jahren wurden die offiziellen Server nach Problemen mit der Lizenzierung heruntergefahren. Das Spiel wurde aber weiterverkauft und gespielt, da der Multiplayer über peer-to-peer weiterhin spielbar blieb. Mit Ende des Verkaufs endet nun auch die Möglichkeit, an Online-Partien teilzunehmen, komplett.

Das asymetrische Spielprinzip ist aus erfolgreichen Titeln wie Dead by Daylight bekannt. Hier müssen bis zu sieben Spieler in die Rolle von Opfern schlüpfen, die vor einem übermächtigen Killer, der jedoch alleine spielt, fliehen. Bei Friday the 13th ist dieser Killer natürlich Jason Vorhees aus den namensgebenden Kulthorrorfilmen.

Als Abschiedsgeschenk werden für die verbleibenden Monate fast alle erspielbaren Ingame-Boni für alle freigeschaltet. Dazu zählen:

30 legendäre Perks

Spieler-Level 150

alle Kill-Animationen

alle Herausforderungs-Schädel

Außerdem gibt es ab jetzt keinen XP-Gewinn mehr in den Spielen. Dies ist auch nicht nötig, da jeder Spieler den maximalen Level erhält. Es wird auch versprochen, dass das Matchmaking noch bis zur Abschaltung wie gewohnt funktioniert.