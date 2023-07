Werbung

Vor 31 Jahren kam mit Super Mario Kart das erste von vielen Spielen der Reihe auf den Markt. Damals noch für die SNES produziert, erschien der bislang letzte Teil Mario Kart 8 2017 für die Nintendo Switch. Immer wieder versuchen verschiedene Hersteller Mario und seine Freunde vom Thron der Funracer zu stürzen. Auch bekannte Franchises wie Moorhuhn oder Spongebob haben ihre eigenen Rennableger. Keines davon konnte sich bisher gegen Nintendos Platzhirsch behaupten.

Mit Speedstorm schickt nun auch Disney seine Maskottchen auf die Piste. Das Spiel erscheint am 28. September 2023 für PC, Playstation 4, Playstation 5, XBox One und XBox Series X/S. Durch die vielen Marken, die sich im Besitz des Konzerns befinden, ist die Auswahl an spielbaren Figuren für den Titel beinahe unendlich. Von Cartoon-Figuren wie Micky und Donald, über Darth Vader und Han Solo aus Star Wars bis hin zu dem Alien aus den gleichnamigen Filmen ist alles denkbar.

Disneys Speedstorm wird als Free-to-Play Titel veröffentlicht. Es wird allerdings zahlungspflichtige Inhalte geben. Entwickelt wird das Spiel von Mobile-Game-Entwickler Gameloft. Wer sich vorab ein Bild von dem Funracer machen will, der kann seit April die Early-Access-Version testen. Im Gegensatz zum Endprodukt ist diese allerdings kostenpflichtig. Der Zugang ist in allen drei Gründerpaketen enthalten, die auf der offiziellen Webseite erhältlich sind. Die Preise belaufen sich je nach Paket auf 30, 50 oder 70 Euro. Aktuell sind die Spiele noch bis zum 10. Juli 2023 um bis zu 25 % reduziert.