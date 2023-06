Werbung

Wenn man in letzter Zeit einen Blick auf die Release-Termine größerer Spieletitel wirft, dann sind Verschiebungen fast alltäglich. Eine solche hat nun Larian Games verkündet – allerdings in eine ungewohnte Richtung: Baldur's Gate 3 erscheint mehrere Wochen früher als geplant.

Statt am 31. August soll der Titel jetzt schon am 03. August erscheinen. Dies betrifft allerdings nur die PC-Version. PlayStation-5-Besitzer müssen sich noch bis zum 6. September 2023 gedulden. Es soll auch eine XBox-Version geben. Für diese ist allerdings noch kein Releasedatum bekannt.

Das originale Baldur's Gate wurde 1998 veröffentlicht und hat bis heute eine große Fangemeinde. Der Nachfolger Baldur's Gate 2 erschien bereits 2000 und wurde wie Teil 1 von BioWare entwickelt. Die Arbeit an einem dritten Teil begann bereits 2003. Nach der Schließung des Studios und Lizenzproblemen verschwand das Spiel jedoch von der Bildfläche. Schließlich wurde es 2019 wieder angekündigt. Entwickelt wird es nun von den Machern der Divinity-Spiele, Larian Games. Publisher ist Wizards of the Coast. Der US-Konzern besitzt die Rechte an Dungeons-&-Dragons-Titeln und ist außerdem bekannt als Hersteller der Magic-The-Gathering-Sammelkarten.

Wer sich Baldur's Gate 3 vor Release vorbestellen möchte, kann dies unter anderem über Steam tun. Dort kann bis zur offiziellen Veröffentlichung auch noch eine Early-Access-Version gespielt werden. Der Preis der Standard-Edition beträgt 59,99 Euro. Für 259,99 Euro gibt es auf der offiziellen Seite auch die Collector's Edition für PC und PS5.