Vor ziemlich genau einem Jahr, am 08. Juni 2022 ist The Cycle Frontier auf Steam gestartet. Nun gab Publisher Yager bekannt, dass der Shooter zum 27. September 2023 eingestellt wird.

Nach drei Seasons verliert das Spiel aus Deutschland nun so viele Spieler, dass es sich laut Yager aus finanzieller Sicht nicht mehr lohnt, die Server weiter in Betrieb zu halten. Als Grund für die sinkenden Spielerzahlen nennen die Entwickler Cheater. Diese waren besonders zum Start des Spiels in so großer Zahl vertreten, dass viele der fairen Spieler dadurch die Lust am Spiel verloren hätten. Season zwei und drei konnten die Spielerzahlen nochmal leicht ansteigen lassen, aber für Yager ist das Spiel dadurch immer noch nicht tragbar.

Wer das Spiel in den letzten 14 Tagen gekauft hat, kann es bei Steam und Epic zurückerstatten lassen. Bis zum 27. September bleibt The Cycle Frontier aber spielbar. Yager hat noch einige Änderungen eingeführt, die den Spielern zum Abschied noch einmal Verbesserungen bringen sollen.