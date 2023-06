The Callisto Protocol

Zum Start im Dezember 2022 hatte The Callisto Protocol von Publisher KRAFTON inc mit teilweise durchwachsenen Kritiken zu kämpfen. Auch wenn dem Spiel eine gute Atmosphäre zugestanden wurde, waren die technischen Probleme einfach zu stark. Nachdem die Entwickler ein halbes Jahr mit Patches an der Performance des Horror-Titels gearbeitet haben, erscheint nun das erste Story-DLC.

Unter dem Namen Final Transmission erzählt der DLC das letzte Kapitel der Geschichte von Callisto Protocol und schließt die Story ab. Zusätzlich bringt Final Transmission noch einen neuen Gegnertyp namens Biobot oder Biophage-Roboter und einen neuen Boss. Beide dürfen mit dem ebenfalls neuen kinetischen Hammer bekämpft werden, der mit dem schweren Nahkampfangriff verheerenden Schaden anrichtet.

Aktuell steht das DLC nur Playstation-Besitzern zur Verfügung, die den Season-Pass gekauft haben. Neben dem Schmugglerpaket gehört 48 Stunden früherer Zugang zum Story-DLC nämlich zu den Boni, die das Spiel auf Playstation exklusiv mit sich bringt. PC und XBox Spieler müssen sich noch bis Donnerstag gedulden.

Bis zum 6. Juli 2023 sind im Playstation-Shop noch alle Versionen von The Callisto Protocol stark reduziert. Die Standard Edition für PS5 kostet 34,99 Euro. Für den Season Pass werden 14,24 Euro fällig. Beides im Bundle gibt es ab 39,99 Euro.