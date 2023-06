Werbung

Im Rahmen seiner Bemühungen, die geplante Übernahme von Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar von den Aufsichtsbehörden in den USA genehmigen zu lassen, hat sich Microsoft in den letzten Tagen vor Gericht mit der US Federal Trade Commission (FTC) auseinandersetzen müssen. Dort vorgelegte Dokumente und Aussagen beinhalten dabei eine ganze Reihe an pikanten Informationen.

Eine davon geht auf die Aussage des Xbox-Chef Phil Spencer zurück, der in den Zeugenstand geladen wurde. Neben vielen Themen zu denen er sich äußerte, ging es zwischenzeitlich auch um den Kauf von ZeniMax Media, der Muttergesellschaft von Bethesda Softworks, durch Microsoft für 7,5 Milliarden Dollar vor einiger Zeit. Dabei gab Spencer einige interessante Informationen darüber preis, warum sich Microsoft für die Übernahme des Spielekonzerns entschieden hat.

Es scheint, als hätte eine potenzielle PlayStation-Exklusivität von Starfield dem Konzern wohl große Sorgen bereitet. Spencer gab an, dass Sony regelmäßig dafür bezahle, dass die Spielentwickler die Xbox aus ihrer Planung ausklammern. Offenbar war einen Deal seitens Sonys für Deathloop und Ghostwire mit Bethesda der Beginn dieser Überlegung. Denn Sony einigte sich mit Bethesda darauf, dass sie diese Spiele nicht auf der Xbox veröffentlichen. Als die Diskussion Starfield erreichte, sah sich der Konzern zum Handeln gezwungen.

Denn Microsoft wollte mit der Xbox, die ohnehin einen schweren Stand gegenüber dem Konkurrenzmodell aus dem Hause Sony hat, nicht durch fehlende Inhalte zunehmend weiter zurückfallen. Es ging bei der Übernahme laut Spencer also nur darum, sich Inhalte zu sichern, um in dem Geschäft überlebensfähig zu bleiben. Daher war Microsoft letztlich der Meinung, Bethesda besitzen zu müssen, um weiterhin konkurrenzfähig sein zu können.

Derweil hat sich die Situation umgekehrt. Bethesdas kommendes Indiana-Jones-Spiel ist ein weiterer Exklusivtitel der für Xbox und PC erscheinen wird, die PlayStation aber auslässt.