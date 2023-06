Werbung

Im September 2006 ging Roblox auf Windows und MacOS online. Bis 2015 erschienen dann auch Versionen für iOS, Android und XBox. Auf der Spieleplattform können User eigene Spiele entwickeln und sie anderen zur Verfügung stellen. Während Roblox an sich zwar kostenlos ist, können Spielersteller in ihren Werken Ingame-Käufe anbieten. Diese werden für die Plattform-eigene Währung Robux verkauft, die man gegen Echtgeld erstehen kann. Die Entwickler erhalten 25 % des Gewinns, der Rest geht an Roblox. Über die Jahre stiegen die Nutzerzahlen und während der Corona-Pandemie konnte Roblox teilweise 164 Millionen monatliche Nutzer verzeichnen.

Wegen seiner überwiegend sehr jungen Zielgruppe steht Roblox immer wieder in der Kritik. Zu den genannten Risiken zählt auch immer wieder mangelnder Jugendschutz. Nun will die Plattform eine neue Zielgruppe ansprechen und einen Bereich für junge Erwachsene ab 17 Jahren einrichten. Dies gab man gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Zur Verifizierung soll ein System dienen, dass den Ausweis mit einem Selfie abgleicht. In der PM wird auch auf die Möglichkeiten der elterlichen Kontrolle über bestimmte Sperren hingewiesen. Roblox nennt als Grund der Ausweitung, dass die Mehrheit ihrer User 17 und älter wäre und man daher ein spezielles Angebot für diese schaffen will.