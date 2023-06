Werbung

Es gibt Spiele, die sich etliche Jahre im Early Access-Stadium befinden, bis sie schließlich entweder erscheinen oder an Spielerschwund sterben. Anders ist das bei 7 Days to Die. Das Survival-Abenteuer ist bereits seit 2014 im Early Access verfügbar. Dennoch erlebt der Titel gerade einen gewaltigen Anstieg an Spielern. In den letzten Wochen wurde ein neuer Rekord an gleichzeitigen Usern erreicht, als laut SteamDB mehr als 70.000 User gleichzeitig online waren.

Der Grund für den Zustrom ist das Alpha-21-Update. Es ist das erste größere Update seit Dezember 2021. Seit dem 12. Juni kann es heruntergeladen werden und bietet etliche Neuerungen:

neue und überarbeitete Orte

hunderte neue Assets wie Möbel, Architektur-Elemente, Fahrzeuge, Poster und mehr wurden hinzugefügt.

überarbeitete Crafting-Stationen

neue Türen

überarbeitete Beute-Behältnisse

Schwierigkeitsanzeige in Form von Schädeln

verbesserte Welterstellung

überarbeitete Skills

technische Verbesserungen und Bugfixes

7 Days to Die ist für XBox, Playstation und PC verfügbar. Bei Steam gibt es das Spiel aktuell für 22,99 Euro. Die Spieler erwartet weit mehr als ein Zombie-Shooter. Erkunden, Crafting, Basenbau und Story-Quests führen durch die zerstörte Landschaft. Wer sich nicht alleine in die Welt wagen will, kann dies auch gemeinsam mit Freunden. Auf Konsole sogar im Couch-Koop auf einem Bildschirm.